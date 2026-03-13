Toni ha espresso chiaramente il suo apprezzamento per Pio Esposito, definendolo un centravanti robusto e in stile tradizionale. Ha aggiunto che il giocatore ha la testa giusta, sottolineando la sua fiducia nelle qualità del calciatore. La sua opinione riguarda specificamente il ruolo e le caratteristiche fisiche di Esposito, senza entrare in dettagli sulle sue prestazioni recenti o altre valutazioni.

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© Calcionews24.com - Toni non ha dubbi: «Mi piace Pio Esposito, è un centravanti forte e grosso, alla vecchia maniera. Ha la testa giusta»

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