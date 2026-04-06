Dopo la partita tra Juventus e Genoa, l’allenatore del Grifone ha commentato la sconfitta subita nel 31° turno di Serie A. Durante il postpartita, De Rossi ha spiegato che contro alcune squadre, come la Juventus e l’Inter, è difficile ottenere risultati senza approcci specifici. Ha anche riferito di aver parlato con il centrocampista di recente, condividendo alcuni consigli in vista delle prossime sfide.

Manna duro su Lukaku: «Non siamo contenti, ci saranno delle conseguenze! Oggi tocca a Giovane» Cancelo Barcellona, destino già segnato dopo il prestito dall’Al Hilal? Svelata la volontà sua e quella dei blaugrana Bologna, è Joao Mario mania! Può cambiare davvero il futuro dell’esterno portoghese. La posizione del club rossoblù in vista dell’estate Vinicius fa impazzire i tifosi del Real Madrid: «Al momento giusto rinnoverò e resterò qui a lungo. È il club dei miei sogni!». Annuncio che non lascia dubbi sul suo futuro Bernardo Silva alla Juventus: quanto offrono i bianconeri per il suo ingaggio. Svelata la proposta per portarlo a Torino! De Rossi post Juve Genoa: «A queste squadre puoi dargli fastidio solo in un modo. 🔗 Leggi su Calcionews24.com

© Calcionews24.com - De Rossi post Juve Genoa: «A queste squadre puoi dargli fastidio solo in un modo. Ecco cos’ho detto a Locatelli»

De Rossi a Dazn: «La Juve ha meritato la vittoria. Noi abbiamo sbagliato molto. L’abbraccio con Locatelli? A Manuel ho detto questo»di Francesco SpagnoloDe Rossi nel post partita di Juve Genoa ha parlato ai microfoni di Dazn analizzando nei dettagli la prestazione dei suoi.

Genoa, De Rossi saluta Venturino: “Ho chiamato a Roma, gli ho detto di trattarlo bene”Roma, 23 gennaio 2026 – Si è concluso l'affare tra Roma e Genoa, con Baldanzi che è passato in Liguria e Lorenzo Venturino che ha fatto il percorso...

Temi più discussi: Juve-Genoa, Spalletti ritrova De Rossi. E arriva il rinnovo; Juve-Genoa, De Rossi ritrova Spalletti: Persona che mi ha lasciato tanto; De Rossi: Ct? Troppe chiacchiere, penso al Genoa; Verso Juve-Genoa, assenze pesanti per De Rossi: gli avversari perdono 2 titolarissimi.

L’allenatore del Genoa, Daniele De Rossi, ha voluto dire la sua dopo la sconfitta rimediata in campionato contro la JuventusIntervenuto nel corso del postpartita di Juventus Genoa, il tecnico del Grifone, Daniele De Rossi, ha commentato così la sconfitta rimediata nel 31° turno di Serie A 2025/26. Queste le sue ... calcionews24.com

Lo Stadium lo applaude, De Rossi non se l'aspetta: la reazione in diretta tvDe Rossi con il suo Genoa è in campo all'Allianz Stadium per affrontare la Juve di Spalletti, suo allenatore ai tempi della Roma. L'aspetto bello da sottolineare sono gli applausi che i tifosi biancon ... tuttosport.com

#Spalletti nel post partita di #JuveGenoa ai microfoni di #Dazn non è pienamente soddisfatto della prestazione dei suoi Il tecnico della #Juventus esalta il primo tempo sottolineando la forza della squadra. Ma nella ripresa per #Spalletti i giocatori sono stati facebook

Le pagelle di Juve-Genoa. Di Gregorio 8: si riprende lo Stadium, Conceiçao 7: inarrestabile x.com