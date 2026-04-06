Nel post partita di Juve Genoa, De Rossi è intervenuto ai microfoni di Dazn per commentare l'incontro. Ha affermato che la Juventus ha meritato la vittoria e ha riconosciuto i molti errori della sua squadra. Durante l'intervista, ha anche menzionato un abbraccio con Locatelli, spiegando che gli aveva detto qualcosa di specifico a Manuel. Le sue parole si sono concentrate sull'andamento della partita e sulle scelte fatte dai suoi giocatori.

di Francesco Spagnolo De Rossi nel post partita di Juve Genoa ha parlato ai microfoni di Dazn analizzando nei dettagli la prestazione dei suoi. Le dichiarazioni. Nel post partita di Juve Genoa Daniele De Rossi ha parlato ai microfoni di Dazn. Le parole del tecnico del Grifone. PRESTAZIONE – « Vanno analizzate tutte le cose. Siamo stati poco aggressivi nel primo tempo. Ritardato troppe giocate. A queste squadre gli puoi dare fastidio solo se li fai girare. Nel secondo siamo stati molto più simili alla partita preparata, ma hanno meritato la vittoria ». GOL SUBITO SUBITO – « Il gol a freddo sicuramente non aiuta. Abbiamo avuto un atteggiamento passivo. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com

© Juventusnews24.com - De Rossi a Dazn: «La Juve ha meritato la vittoria. Noi abbiamo sbagliato molto. L’abbraccio con Locatelli? A Manuel ho detto questo»

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Daniele De Rossi è stato applaudito dai tifosi della Juve e lui non se l'aspettava di certo: "Forse il mio modo di vivere il calcio è quello che piace alla gente". E sugli spalti è spuntato anche uno striscione per DDR. #ASRoma #ForzaRoma facebook

Le scelte di Spalletti e De Rossi per Juventus-Genoa David torna titolare x.com