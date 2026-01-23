Genoa De Rossi saluta Venturino | Ho chiamato a Roma gli ho detto di trattarlo bene

Il trasferimento tra Roma e Genoa si è ufficialmente concluso, con Baldanzi che si trasferisce in Liguria e Lorenzo Venturino che si unisce ai giallorossi. De Rossi ha confermato di aver contattato Roma, chiedendo che Venturino fosse trattato con cura. Questa operazione rappresenta un’importante modifica nelle rose delle due squadre per la stagione in corso.

Roma, 23 gennaio 2026 – Si è concluso l'affare tra Roma e Genoa, con Baldanzi che è passato in Liguria e Lorenzo Venturino che ha fatto il percorso inverso. Il Grifone cercava un rinforzo di spessore sulla trequarti e ha bussato alla porta della Roma per Tommaso Baldanzi, classe 2003 che si è trasferito nella Capitale dall'Empoli, nel febbraio del 2024. La Roma, però, non si è accontentata del prestito con diritto di riscatto fissato a 10 milioni di euro e ha chiesto anche il cartellino di Venturino, che è approdato alla corte di Gasperini con la stessa formula. Per l'ex tecnico dell'Atalanta si tratta del terzo rinforzo in attacco dopo Robinio Vaz e Donyell Malen: Venturino è un giocatore giovane, classe 2006, che ha fatto il suo esordio in Serie A nella scorsa stagione, proprio durante la gara contro la Roma, il 17 gennaio del 2025. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

De Rossi dopo Genoa Cagliari: «Non doveva finire 3-0 per quanto visto, vi svelo cosa ho detto alla squadra»Dopo la vittoria del Genoa contro il Cagliari, l’allenatore Daniele De Rossi ha commentato l’andamento della partita, sottolineando che il risultato di 3-0 non rispecchia quanto visto sul campo.

