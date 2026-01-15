Zielinski a Dazn | Bello essere primi ma manca ancora tanto Ecco in cosa abbiamo sbagliato nel primo tempo…

Piotr Zielinski, centrocampista dell'Inter, ha commentato la partita nel post-gara su Dazn, sottolineando come essere in testa alla classifica sia positivo, ma evidenziando che c’è ancora molto da migliorare. Ha analizzato in modo sincero i momenti di difficoltà nel primo tempo, indicando le aree in cui la squadra può crescere. Le sue parole offrono uno sguardo equilibrato sul percorso dell’Inter e sugli aspetti su cui concentrarsi.

Inter News 24 Zielinski, giocatore nerazzurro, è intervenuto ai microfoni di Dazn alla conclusione di Inter-Lecce. Zielinski, al termine di Inter-Lecce, match valevole per il recupero della 16esima giornata della Serie A 202526, è intervenuto ai microfoni di  Dazn. Ecco, di seguito, tutte le sue dichiarazioni. Sulla vittoria e il primo posto: «Sempre bello essere al primo posto, ma mancano ancora tante partite e tanti punti. Si soffre con tutte le squadre, non ci sono partite facili». Sulla vittoria e il primo posto: «Sulle difficoltà del primo tempo: Sicuramente nel primo tempo è mancata velocità, toccavamo troppo la palla. 🔗 Leggi su Internews24.com

