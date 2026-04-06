De Laurentiis esulta per la vittoria | Bravissimo Conte con i cambi

Dopo la vittoria del Napoli contro il Milan, il presidente della squadra ha commentato con entusiasmo, evidenziando la prestazione dei giocatori e la posizione in classifica. Ha elogiato l’allenatore per i cambi effettuati durante la partita. La vittoria ha portato la squadra al secondo posto nel campionato, e il presidente ha espresso soddisfazione per i risultati ottenuti.

Dopo la grande vittoria del Napoli contro il Milan è arrivato, puntuale come sempre, il messaggio del presidente, Aurelio De Laurentiis, per festeggiare la prestazione e il secondo posto in classifica. Il presidente del Napoli non era allo stadio Maradona questa sera, ma ha seguito comunque la partita dagli Stati Uniti d’America, dove si trova per motivi di lavoro. De Laurentiis dopo Napoli-Milan. Dopo la vittoria, il presidente si è congratulato pubblicamente con la squadra. “Da Los Angeles ho visto una bellissima partita. Bravissimo Conte con i cambi. Contento per Politano. Bella prestazione di Giovane, Alisson e tutta la squadra. Forza Napoli Sempre!” L'articolo il Napolista. 🔗 Leggi su Ilnapolista.it © Ilnapolista.it - De Laurentiis esulta per la vittoria: “Bravissimo Conte con i cambi” Leggi anche: De Laurentiis: “Che partita! Bravi Alisson, Giovane e Conte coi cambi” Leggi anche: Conte-Napoli, vertice a fine stagione con De Laurentiis Napoli-Milan 1-0, De Laurentiis esulta: «Conte bravissimo»Alla festa del Napoli di Antonio Conte si aggiunge anche Aurelio De Laurentiis, direttamente da Los Angeles. Come già capitato in altre occasioni ... msn.com De Laurentiis: Ho visto la gara da Los Angeles. Bravissimo Conte con i cambi. Giovane e Alisson...Il Napoli ha conquistato una vittoria preziosa contro il Milan nello scontro diretto di Serie A, imponendosi per 1-0 allo Stadio Diego Armando Maradona. Una partita combattuta che ha permesso agli azz ... msn.com