Dopo la vittoria contro il Milan al Maradona, il presidente del club ha commentato sui social network, elogiando le prestazioni di alcuni giocatori e i cambi di allenatore. Il Napoli ha conquistato la seconda posizione in classifica grazie a questo risultato, che ha suscitato commenti positivi da parte della dirigenza. La gara ha visto un confronto intenso tra le due squadre, con il Napoli che ha prevalso sul Milan.

Il Napoli batte il Milan al Maradona e conquista il secondo posto in classifica. Arriva il tweet del presidente Aurelio de Laurentiis per commentare la vittoria degli azzurri. “Da Los Angeles ho visto una bellissima partita. Bravissimo Conte con i cambi. Contento per Politano. Bella prestazione di Giovane, Alisson e tutta la squadra. Forza Napoli Sempre!“. Napoli – Dries Mertens: “Il Nizza è una buona squadra, siamo contenti di affrontarli. Futuro? Quando firmi per il Napoli è qualcosa di speciale” Juventus, Sarri risponde a Conte: “Calendario? Io non sento e non leggo, vedo i risultati” Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati * Salva il mio nome, email e sito web in questo browser per la prossima volta che commento. 🔗 Leggi su Forzazzurri.net

© Forzazzurri.net - De Laurentiis: “Che partita! Bravi Alisson, Giovane e Conte coi cambi”

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