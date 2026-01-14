De Laurentiis furente per la squalifica di Conte | sta analizzando le carte coi suoi legali! Il retroscena

De Laurentiis si mostra molto irritato per la squalifica di Antonio Conte e sta esaminando attentamente le documentazioni con i suoi legali. La situazione, tuttavia, appare complessa e con poche possibilità di successo in un eventuale ricorso. La decisione avrà sicuramente ripercussioni sulla strategia futura del club e sulle prossime partite, mentre si attendono aggiornamenti ufficiali sulla vicenda.

De Laurentiis furente per la squalifica di Conte: sta analizzando le carte coi suoi legali! Ma il margine per un ricorso è minimo. Il post-partita di  Inter-Napoli  (terminata 2-2 con doppietta di McTominay) continua a generare tensioni altissime in casa partenopea. La sfida di San Siro, conclusasi tra le polemiche per un rigore assegnato ai nerazzurri per un contatto tra Rrahmani e Mkhitaryan, ha lasciato strascichi pesanti, culminati nel duro provvedimento del Giudice Sportivo  Gerardo Mastrandrea  nei confronti di  Antonio Conte. La stangata e la rabbia di De Laurentiis. Il tecnico salentino è stato sanzionato con  due giornate di squalifica (il tecnico rientrerà con la Juventus ) e un’ammenda di  15. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com

