De Laurentiis furente per la squalifica di Conte | sta analizzando le carte coi suoi legali! Il retroscena

De Laurentiis si mostra molto irritato per la squalifica di Antonio Conte e sta esaminando attentamente le documentazioni con i suoi legali. La situazione, tuttavia, appare complessa e con poche possibilità di successo in un eventuale ricorso. La decisione avrà sicuramente ripercussioni sulla strategia futura del club e sulle prossime partite, mentre si attendono aggiornamenti ufficiali sulla vicenda.

De Laurentiis furente per la squalifica di Conte: sta analizzando le carte coi suoi legali! Ma il margine per un ricorso è minimo. Il post-partita di Inter-Napoli (terminata 2-2 con doppietta di McTominay) continua a generare tensioni altissime in casa partenopea. La sfida di San Siro, conclusasi tra le polemiche per un rigore assegnato ai nerazzurri per un contatto tra Rrahmani e Mkhitaryan, ha lasciato strascichi pesanti, culminati nel duro provvedimento del Giudice Sportivo Gerardo Mastrandrea nei confronti di Antonio Conte. La stangata e la rabbia di De Laurentiis. Il tecnico salentino è stato sanzionato con due giornate di squalifica (il tecnico rientrerà con la Juventus ) e un’ammenda di 15. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com © Juventusnews24.com - De Laurentiis furente per la squalifica di Conte: sta analizzando le carte coi suoi legali! Il retroscena Leggi anche: Napoli, pausa Conte: è emerso il retroscena sul ‘ruolo’ di De Laurentiis Leggi anche: Sfogo di Conte, arriva il retroscena inedito: “De Laurentiis furibondo. Ecco la prima cosa che ha fatto” Più sotto sono elencati articoli, fonti esterne e post social collegati alla news. Napoli, De Laurentiis furioso per Conte e pazzo di McTominay: la mossa per tenere lontane le big d’Europa - De Laurentiis, contrariato per i due turni di squalifica a Conte per il rosso in Inter- sport.virgilio.it

