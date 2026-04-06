Danza Danzaria di Montevarchi al concorso internazionale di Barcellona

Danza Danzaria di Montevarchi partecipa al concorso internazionale di Barcellona. La compagnia si è qualificata dopo aver partecipato ai mondiali di Burgos nel luglio 2025, dove si è classificata al quarto posto. La manifestazione a Barcellona si svolgerà nei prossimi giorni e coinvolgerà diverse compagnie provenienti da vari paesi. La partecipazione è stata comunicata tramite una nota ufficiale della compagnia.

Arezzo, 6 aprile 2026 – Dopo i mondiali di Burgos del Luglio 2025 dove si sono classificati al 4 posto, La scuola di Danza Danzaria di Montevarchi ha partecipato al concorso internazionale di Barcellona portando a casa un fantastico risultato: 2 posto hip hop under 16 - coreografia: “Ghetto Superstar” di Emanuele Saulino 2 posto modern under 16: coreografia: “Enigma” di David Nigro under 16 3 posto contemporaneo under 16 - coreografie: “Zemyata” di Iris Hodzic, “Anemonia” di Aldo Nolli. Complimenti a i ballerini: Eleonora Valorosi., Gioia Lodi, Gregory Esposito, Benedetta Gennari, Alyssa Lusho, Emma Foggi, Sabrina Arnetoli, Amelia Romoli, Eleonora Rossi, Isabella Caminita. 🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - Danza Danzaria di Montevarchi al concorso internazionale di Barcellona Leggi anche: Musica e danza a “Firenze Online“. Concorso internazionale per artisti. Basta un video per partecipare Un galà di danza al teatro Petrarca con il concorso “Piero della Francesca”Arezzo, 12 marzo 2026 – Due giornate dedicate alla ricchezza e alla varietà della danza al teatro Petrarca di Arezzo. Trionfo Danzaria alla Dance World Cup: le giovani ballerine di Montevarchi volano in finale mondialeArezzo, 3 aprile 2025 – Trionfo DANZARIA alla Dance World Cup: le giovani ballerine di MONTEVARCHI volano in finale mondiale! DANZARIA trionfa alla Dance world Cup Competition con MONTEVARCHI che ... lanazione.it DanzAria all’Ariston. La scuola di ballo sulle note di SanremoDopo aver sfiorato il podio alla Dance World Cup in Spagna del 2025, i giovani atleti di DanzAria sono stati selezionati come performer ufficiali a Casa Sanremo. La scuola di danza montevarchina ... lanazione.it