musica e danza a firenze online concorso internazionale per artisti basta un video per partecipare

Il concorso internazionale di musica e danza a “Firenze Online” nasce dalla volontà di scoprire nuovi talenti. Basta inviare un video per partecipare e avere la possibilità di essere notati. Gli artisti devono dimostrare la propria preparazione e originalità, sperando di catturare l’attenzione della giuria. La competizione offre un’opportunità concreta per chi desidera emergere nel mondo dello spettacolo, anche senza dover raggiungere location fisiche.

Il talento, se coltivato con passione, è destinato a farsi notare. Avrà per certo i riconoscimenti che merita? La risposta, probabilmente, spetta a una fortunata combinazione di opportunità, cioè trovarsi nel posto giusto, al momento giusto e con la giusta preparazione. Ecco perché i giovani artisti non dovrebbero mai lasciar perdere le occasioni che incrociano sul loro cammino. Come quella offerta dal “Concorso Internazionale di Musica e Danza - Città Metropolitana di Firenze Online“ al quale ci si può iscrivere fino al prossimo 31 marzo inviando un breve video in formato MP4 con una esibizione personale. 🔗 Leggi su Lanazione.it

Firenze, al via un bando di teatro e danza per 10 giovani artistiIl Comune di Firenze ha aperto un bando per sostenere dieci giovani artisti di teatro e danza, perché vuole favorire l’emergere di nuovi talenti nel settore.

Musica sinfonica, lirica e danza internazionale. Eccellenze al ’Petrarca’La nuova Stagione Concertistica Aretina presenta un programma dedicato alla musica sinfonica, lirica e alla danza internazionale.

Musica e danza, dedica a Ezio Bosso di Brunello e SieniNon un omaggio a Ezio Bosso musicista, piuttosto una dedica all'amico e al suo mondo musicale. Con questo intento il violoncellista Mario Brunello, insieme al danzatore e Virgilio Sieni, e affiancato ... ansa.it

Filarmonica Romana, musica e danza tra star e nuovi talentiMusica antica e non solo, musica vocale da camera, trii, quartetti, quintetti, recital per strumento solo, nuove commissioni, accostamenti inusuali puntando sui migliori talenti delle ultime ... ansa.it

