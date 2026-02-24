Musica e danza a Firenze Online Concorso internazionale per artisti Basta un video per partecipare

Da lanazione.it 24 feb 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Il concorso internazionale di musica e danza a “Firenze Online” nasce dalla volontà di scoprire nuovi talenti. Basta inviare un video per partecipare e avere la possibilità di essere notati. Gli artisti devono dimostrare la propria preparazione e originalità, sperando di catturare l’attenzione della giuria. La competizione offre un’opportunità concreta per chi desidera emergere nel mondo dello spettacolo, anche senza dover raggiungere location fisiche.

musica e danza a firenze online concorso internazionale per artisti basta un video per partecipare
© Lanazione.it - Musica e danza a “Firenze Online“. Concorso internazionale per artisti. Basta un video per partecipare

Il talento, se coltivato con passione, è destinato a farsi notare. Avrà per certo i riconoscimenti che merita? La risposta, probabilmente, spetta a una fortunata combinazione di opportunità, cioè trovarsi nel posto giusto, al momento giusto e con la giusta preparazione. Ecco perché i giovani artisti non dovrebbero mai lasciar perdere le occasioni che incrociano sul loro cammino. Come quella offerta dal “Concorso Internazionale di Musica e Danza - Città Metropolitana di Firenze Online“ al quale ci si può iscrivere fino al prossimo 31 marzo inviando un breve video in formato MP4 con una esibizione personale. 🔗 Leggi su Lanazione.it

Firenze, al via un bando di teatro e danza per 10 giovani artistiIl Comune di Firenze ha aperto un bando per sostenere dieci giovani artisti di teatro e danza, perché vuole favorire l’emergere di nuovi talenti nel settore.

Musica sinfonica, lirica e danza internazionale. Eccellenze al ’Petrarca’La nuova Stagione Concertistica Aretina presenta un programma dedicato alla musica sinfonica, lirica e alla danza internazionale.

Approfondimenti, notizie e discussioni

Temi più discussi: Donna, Donna, Donna; Le quattro stagioni: musica e danza sul palco dell’Annibal Caro; L’Alta Moda e il Palcoscenico: dal tutù couture agli abiti d’opera tra musica e danza classica; Musica e danza a Firenze Online. Concorso internazionale per artisti. Basta un video per partecipare.

Musica e danza, dedica a Ezio Bosso di Brunello e SieniNon un omaggio a Ezio Bosso musicista, piuttosto una dedica all'amico e al suo mondo musicale. Con questo intento il violoncellista Mario Brunello, insieme al danzatore e Virgilio Sieni, e affiancato ... ansa.it

Filarmonica Romana, musica e danza tra star e nuovi talentiMusica antica e non solo, musica vocale da camera, trii, quartetti, quintetti, recital per strumento solo, nuove commissioni, accostamenti inusuali puntando sui migliori talenti delle ultime ... ansa.it