Avellino auto pirata investe due cani sulle strisce pedonali | indaga la Polizia

A Avellino, un’auto pirata ha investito due cani mentre attraversavano sulle strisce pedonali con la loro proprietaria. La Polizia sta conducendo le indagini per chiarire l’accaduto. La 12ª commissione tutela e diritti degli animali ha espresso preoccupazione per l’incidente, sottolineando l’importanza di garantire sicurezza e protezione per gli animali e i cittadini.

Così in una nota, la 12° commissione tutela e diritti degli animali intergruppo parlamentare: Questa mattina ad Avellino si è verificato un grave incidente che ha coinvolto due cani investiti da un'auto pirata mentre attraversavano le strisce pedonali insieme alla loro proprietaria.Purtroppo, uno.

