Italia è strage di pedoni! Investiti sulle strisce pedonali che tragedia

In Italia, gli incidenti con pedoni sulle strisce pedonali rappresentano una preoccupazione crescente. Questa situazione evidenzia l'importanza di rispettare le norme stradali per garantire la sicurezza di tutti. La prevenzione e l'attenzione alla guida sono fondamentali per ridurre il rischio di tragedie e tutelare la vita di chi attraversa le strade quotidianamente.

Il freddo pungente della sera tagliava l’aria mentre un uomo camminava lungo il bordo della carreggiata, stringendo il cappotto per proteggersi dal vento. Si è fermato sul ciglio, ha guardato a sinistra e poi a destra, attendendo il momento giusto per poggiare il piede sull’asfalto segnato dalle linee bianche. Non c’era fretta nei suoi passi, solo il desiderio di tornare a casa, al calore della propria stanza. Eppure, in quel brevissimo tratto di strada che separa un marciapiede dall’altro, il destino si è manifestato sotto forma di due fari improvvisi e un boato sordo. Il silenzio che è seguito è stato interrotto solo dal lampeggiare ritmico di un’ambulanza, arrivata troppo tardi per cambiare il finale di una storia che si ripete con una frequenza ormai insostenibile. 🔗 Leggi su Thesocialpost.it

