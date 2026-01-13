Napoli mossa in anticipo per l’estate | João Gomes nel mirino accordo con il giocatore

Il Napoli sta preparando in anticipo le strategie di mercato per la prossima estate, concentrandosi su alcuni profili chiave. Tra questi, João Gomes si distingue come obiettivo prioritario. La società ha avviato trattative e sta lavorando per definire un accordo con il giocatore, con l’obiettivo di rafforzare la rosa e mantenere la competitività nella prossima stagione.

Il Napoli comincia a disegnare il futuro con largo anticipo e piazza una mossa strategica in vista del mercato estivo. Il club azzurro ha infatti bloccato João Gomes per giugno, trovando l'intesa con l'entourage del centrocampista brasiliano oggi al Wolverhampton. Un'operazione pianificata dal direttore sportivo Giovanni Manna, che segue il profilo del giocatore da tempo e lo considera ideale per il progetto tecnico della prossima stagione. Intesa con il calciatore, resta il nodo Wolverhampton A Castel Volturno il presente è ancora condizionato dal principio del saldo zero nel mercato di gennaio, ma dietro le quinte si lavora già sul domani. Manca l'accordo con il Wolverhampton ma il Napoli ha messo le mani su João Gomes, centrocampista centrale brasiliano ex-Flamengo.

