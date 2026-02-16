Carnevale dalle maschere alle parrucche | non sicuri o contraffatti sequestrati oltre 500mila prodotti
La polizia di Napoli ha sequestrato oltre 500mila prodotti durante un’operazione contro merce falsa o pericolosa per il Carnevale. La scoperta è arrivata dopo controlli approfonditi negli negozi del centro storico, dove sono stati trovati costumi, maschere e parrucche non conformi agli standard di sicurezza. In tutto, sono state segnalate 54 persone per aver venduto articoli contraffatti o di bassa qualità, rischiando di mettere a repentaglio la salute dei clienti.
(Adnkronos) – Articoli per il Carnevale non sicuri o contraffatti, 54 persone segnalate in provincia di Napoli. Oltre 500mila prodotti non in regola sequestrati. Nell’ambito di un piano straordinario di controlli volti a contrastare la vendita di prodotti potenzialmente pericolosi per la salute in vista del Carnevale, la Guardia di finanza di Napoli hanno sequestrato oltre 500 mila articoli non sicuri, privi di etichettatura conforme e, in alcuni casi, contraffatti. All’esito degli interventi le Fiamme gialle hanno segnalato 35 persone alla Camera di Commercio per violazioni al Codice del Consumo, ai fini dell’irrogazione delle sanzioni amministrative previste, per un massimo di 30. 🔗 Leggi su Ildifforme.it
Maschere e costumi di carnevale fuorilegge, sequestrati 15mila prodotti non sicuri
A Spoleto, la Guardia di finanza ha sequestrato 15.
Maschere, costumi e gadget di Carnevale non sicuri: più di 40mila articoli per bambini sequestrati in Abruzzo dalle Fiamme gialle [VIDEO]
Le Fiamme Gialle di Teramo hanno sequestrato oltre 40 mila articoli di Carnevale destinati ai bambini, perché ritenuti non sicuri e potenzialmente dannosi, durante controlli nelle attività commerciali della provincia.Leggi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news.
Argomenti discussi: Dalle maschere alle parrucche, maxi sequestro di oltre 500mila prodotti di Carnevale; Tra turismo, maschere e dolciumi: il Carnevale in Italia vale 1,5 miliardi di euro; Carnevale Bergamo 2026: feste e sfilate in maschera tra città e paesi. Ci sono anche i Giochi Carnevalimpici; Belgio, a Binche c’è un Museo del Carnevale con maschere da quattro continenti.
Carnevale, dalle maschere alle parrucche: non sicuri o contraffatti, sequestrati oltre 500mila prodotti(Adnkronos) - Articoli per il Carnevale non sicuri o contraffatti, 54 persone segnalate in provincia di Napoli. Oltre 500mila prodotti non in regola sequestrati. Nell’ambito di un piano straordinario ... msn.com
Carnevale: maschere, tradizioni e attività da fare da Nord a SudDa Venezia a Sciacca, passando per Ivrea e Viareggio: laboratori, riti a e feste per scoprire il volto più autentico del Carnevale ... focusjunior.it
GRANDE SUCCESSO PER IL CARNEVALE MONTICIANO 2026: UNA FESTA DI MASCHERE, COLORI E MUSICA Monte Compatri ha vissuto una bella mattinata di festa: tantissimi bambini, famiglie e gruppi mascherati hanno riempito le strade del Cen facebook
«A Carnevale indossiamo maschere per gioco, ma spesso le togliamo solo per un istante: giusto il tempo di ricordarci chi siamo davvero» (Venturi). Buona domenica, amici! #15febbraio x.com