Carnevale dalle maschere alle parrucche | non sicuri o contraffatti sequestrati oltre 500mila prodotti

La polizia di Napoli ha sequestrato oltre 500mila prodotti durante un’operazione contro merce falsa o pericolosa per il Carnevale. La scoperta è arrivata dopo controlli approfonditi negli negozi del centro storico, dove sono stati trovati costumi, maschere e parrucche non conformi agli standard di sicurezza. In tutto, sono state segnalate 54 persone per aver venduto articoli contraffatti o di bassa qualità, rischiando di mettere a repentaglio la salute dei clienti.

(Adnkronos) – Articoli per il Carnevale non sicuri o contraffatti, 54 persone segnalate in provincia di Napoli. Oltre 500mila prodotti non in regola sequestrati. Nell’ambito di un piano straordinario di controlli volti a contrastare la vendita di prodotti potenzialmente pericolosi per la salute in vista del Carnevale, la Guardia di finanza di Napoli hanno sequestrato oltre 500 mila articoli non sicuri, privi di etichettatura conforme e, in alcuni casi, contraffatti. All’esito degli interventi le Fiamme gialle hanno segnalato 35 persone alla Camera di Commercio per violazioni al Codice del Consumo, ai fini dell’irrogazione delle sanzioni amministrative previste, per un massimo di 30. 🔗 Leggi su Ildifforme.it

A Spoleto, la Guardia di finanza ha sequestrato 15.

Le Fiamme Gialle di Teramo hanno sequestrato oltre 40 mila articoli di Carnevale destinati ai bambini, perché ritenuti non sicuri e potenzialmente dannosi, durante controlli nelle attività commerciali della provincia.

