Samuele Cottafava e Gianluca Dal Corso hanno vinto il loro primo torneo del World Tour, il Challenge di Nayarit in Messico. A un anno dall’inizio della loro collaborazione, la coppia ha ottenuto questa vittoria dopo aver affrontato numerose difficoltà e problemi. La competizione si è svolta nelle ultime settimane, segnando un risultato importante per i due atleti.

Un anno dopo, tra mille difficoltà e mille problemi, adesso si può dire forte: ne è valsa la pena! Samuele Cottafava e Gianluca Dal Corso, a un anno dallì’inizio della loro avventura in coppia, hanno conquistato il primo successo assieme in un torneo del World Tour, il Challenge di Nayarit. Per ritrovare un successo italiano in un torneo maschile di livello superiore (non Futures) bisogna tornare indietro di tre anni e mezzo, esattamente a novembre del 2022 quando Enrico Rossi e Daniele Lupo vinsero il Challenge di Torquay in Australia. Sei mesi prima due dei tre protagonisti di oggi, Samuele Cottafava (anche oggi in campo) e Paolo Nicolai (oggi in panchina) vinsero l’ Elite 16 di Jurmala. 🔗 Leggi su Oasport.it

© Oasport.it - Trionfo azzurro! Cottafava/Dal Corso vincono in Messico e iniziano alla grande la loro stagione

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