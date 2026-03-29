Fabrizio Romano ha confermato che ci sono conversazioni attive tra il difensore e il club di Barcellona. Sono stati avviati contatti tra l’entourage del giocatore e il team spagnolo, e si stanno svolgendo discussioni per definire eventuali accordi. La trattativa riguarda un possibile trasferimento del calciatore alla squadra catalana.

di Alberto Petrosilli Bastoni Barcellona, Fabrizio Romano, noto esperto di mercato, ha confermato i dialoghi in corso tra il difensore e i catalani. Le manovre del Barcellona per strappare Alessandro Bastoni all’ Inter non sono più soltanto indiscrezioni mediatiche, ma una realtà concreta che agita la vigilia del big match contro la Roma. Mentre la squadra di Cristian Chivu difende il primato a quota 69 punti, l’esperto di mercato Fabrizio Romano ha confermato l’esistenza di un asse caldissimo tra la Catalogna e l’entourage del difensore azzurro. LEGGI ANCHE: le ultime di calciomercato Inter PAROLE – « Il Barcellona c’è seriamente lui, non è solo un gioco mediatico per mettere pressione all’Inter: c’è già un dialogo in corso, contatti iniziali tra il suo entourage e il club catalano. 🔗 Leggi su Internews24.com

© Internews24.com - Bastoni Barcellona, pressing reale: «Dialogo in corso con l’entourage, contatti avviati col giocatore». La conferma di Romano

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