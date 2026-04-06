Dal miglior Tessitori all' agente speciale Brooks | il top della 25ª giornata di A

Nella venticinquesima giornata di Serie A si sono vissute diverse emozioni, con prestazioni che hanno attirato l’attenzione e cambi di ritmo nelle classifiche. Tra i protagonisti si sono distinti alcuni giocatori, tra cui un italiano che ha fatto parlare di sé e un attaccante che ha sorpreso tutti con una prova convincente. La giornata si è conclusa con alcune sorprese e conferme, mentre i tifosi hanno seguito con interesse ogni minuto delle sfide.

Di nuovo aggancio in vetta. Sempre più bagarre in zona salvezza. E ancora tutto può cambiare. La vittoria di Brescia (sofferta) su Napoli riporta i lombardi in testa alla classifica assieme a Bologna, espugnata da Venezia per il terzo ko di fila in casa in sei giorni dopo Parigi e Valencia in Eurolega. Ma tempo una settimana e la Germani sarà chiamata a fare l’impresa proprio contro la Reyer: se Tessitori e compagni dovessero vincere anche al Taliercio andrebbero a pari punti con la Germani. Tradotto: niente è ancora deciso. Anche perché la Virtus deve scontare il turno di riposo, e ne avrebbe davvero bisogno visto che questa settimana c'è in programma un nuovo tour de force europeo prima di ospitare Cantù, lanciatissima verso la salvezza. 🔗 Leggi su Gazzetta.it © Gazzetta.it - Dal miglior Tessitori all'agente speciale Brooks: il top della 25ª giornata di A Fantacampionato, la top 11 della 25ª giornata di Serie ACon il successo del Lecce contro il Cagliari si è conclusa la 25ª giornata di Serie A. Leggi anche: Sorpresa Trento, l'impronta di Visconti e il miglior Amedeo: il top della 18ª giornata di A Argomenti più discussi: Reyer Venezia, Amedeo Tessitori: Pronti a tornare sul parquet nel miglior modo possibile; BM ON LBA / LE PAGELLE: L'ASSE COLE-TESSITORI REGALA LA VITTORIA A VENEZIA E RENDE AMARA LA PASQUA DELLA VIRTUS. PER LE V NERE I 23 PUNTI DI MORGAN NON BASTANO - DI EDOARDO TAMBA; Fere avanti, Tessitori acciuffa il pari per il Guidonia (1-1) | Pagelle; Venezia con la benda dei corsari manda in crisi la Virtus. Cole (12 pts e 14 rbs) e Tessitori (18 pts) protagonisti nel successo della Reyer Venezia sulla Virtus Bologna In doppia cifra anche Parks e Wiltjer: ai padroni di casa non bastano i 23 punti di Morgan #TuttoUnAltroSport Unipol Corporate facebook Al momento la Virtus sta faticando tantissimo sul pick and roll centrale, martedì Hifi, venerdì Reuvers, oggi Tessitori. Senza difesa questa squadra fatica con chiunque. Brutta partita x.com