Dal miglior Tessitori all' agente speciale Brooks | il top della 25ª giornata di A

Da gazzetta.it 6 apr 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Nella venticinquesima giornata di Serie A si sono vissute diverse emozioni, con prestazioni che hanno attirato l’attenzione e cambi di ritmo nelle classifiche. Tra i protagonisti si sono distinti alcuni giocatori, tra cui un italiano che ha fatto parlare di sé e un attaccante che ha sorpreso tutti con una prova convincente. La giornata si è conclusa con alcune sorprese e conferme, mentre i tifosi hanno seguito con interesse ogni minuto delle sfide.

Di nuovo aggancio in vetta. Sempre più bagarre in zona salvezza. E ancora tutto può cambiare. La vittoria di Brescia (sofferta) su Napoli riporta i lombardi in testa alla classifica assieme a Bologna, espugnata da Venezia per il terzo ko di fila in casa in sei giorni dopo Parigi e Valencia in Eurolega. Ma tempo una settimana e la Germani sarà chiamata a fare l’impresa proprio contro la Reyer: se Tessitori e compagni dovessero vincere anche al Taliercio andrebbero a pari punti con la Germani. Tradotto: niente è ancora deciso. Anche perché la Virtus deve scontare il turno di riposo, e ne avrebbe davvero bisogno visto che questa settimana c'è in programma un nuovo tour de force europeo prima di ospitare Cantù, lanciatissima verso la salvezza. 🔗 Leggi su Gazzetta.it

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Fantacampionato, la top 11 della 25ª giornata di Serie ACon il successo del Lecce contro il Cagliari si è conclusa la 25ª giornata di Serie A.

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