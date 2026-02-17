Fantacampionato la top 11 della 25ª giornata di Serie A
Nel venticinquesimo turno di Serie A, alcuni giocatori hanno fatto la differenza al fantacalcio, portando a casa i voti più alti. Tra questi, Carnesecchi ha parato più di una volta mettendo in difficoltà gli attaccanti avversari, mentre Malen ha segnato un gol decisivo. Le loro prestazioni hanno influenzato le scelte dei fantallenatori e hanno contribuito a definire la top 11 della giornata.
Con il successo del Lecce contro il Cagliari si è conclusa la 25ª giornata di Serie A. Protagonista indiscusso del turno è stato Donyell Malen, che grazie alla sua doppietta ha conquistato fantavoto 13,5. Poco più bassi, ma pur sempre molto positivi, i punteggi dei colleghi di reparto Pinamonti (11,5) e Castro (10,5). Per intero, ecco la top 11 (modulo 4-3-3) dell'ultima giornata di Fantacampionato Gazzetta. Tra i portieri il fantavoto più alto lo conquista Carnesecchi: 8. Per l'insuperabile portiere della Dea 7 in pagella, più porta inviolata contro la Lazio. In difesa i migliori di giornata sono Spinazzola (10) e Solet (9,5), rispettivamente in gol contro Roma e Sassuolo. 🔗 Leggi su Gazzetta.it
Fantacampionato, la top 11 della 22ª giornata di Serie A
Questa mattina sono usciti i voti del fantacalcio per la 22ª giornata di Serie A.
Fantacampionato, la top 11 della 23ª giornata di Serie A
Nel weekend si è giocata la 23ª giornata di Serie A e i fantallenatori hanno già i loro preferiti.
SCOPRI I CONSIGLIATI AL FANTACALCIO PER LA 25^ GIORNATA DI SERIE A #shorts
Argomenti discussi: Fantacampionato, la top 11 della 24ª giornata di Serie A; Fantacampionato, la top 11 della 17ª giornata di Serie A; Attaccanti consigliati al fanta: la divisione in fasce per la 25ª giornata; Portieri Fantacalcio, i migliori e i peggiori della 25ª giornata di Serie A.
Fantacampionato, la top 11 della 24ª giornata di Serie ADa Corvi a Malen: ecco chi ha preso i voti più alti al fantacalcio nel ventiquattresimo turno di campionato ... msn.com
Fantacampionato, la top 11 della 21ª giornata di Serie ALa 21ª giornata di Serie A 2025-26 si è conclusa con la vittoria per 3-0 del Como contro la Lazio, all'Olimpico. I protagonisti del turno sono stati i due attaccanti della Roma: Dybala e il nuovo ... gazzetta.it
CONSIGLIATI PER REPARTO + 9 POSSIBILI SORPRESE Un nuovo turno sta per iniziare con l’anticipo Pisa - Milan di questa sera. Eccoci con i consigli per la 25a giornata di Fantacampionato 2025/2026! Di seguito alcuni calciatori che, secondo noi, potrebb facebook
Ecco 5 scommesse per la 25ma giornata al #Fantacalcio: potete pensarci x.com