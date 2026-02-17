Fantacampionato la top 11 della 25ª giornata di Serie A

Nel venticinquesimo turno di Serie A, alcuni giocatori hanno fatto la differenza al fantacalcio, portando a casa i voti più alti. Tra questi, Carnesecchi ha parato più di una volta mettendo in difficoltà gli attaccanti avversari, mentre Malen ha segnato un gol decisivo. Le loro prestazioni hanno influenzato le scelte dei fantallenatori e hanno contribuito a definire la top 11 della giornata.

Con il successo del Lecce contro il Cagliari si è conclusa la 25ª giornata di Serie A. Protagonista indiscusso del turno è stato Donyell Malen, che grazie alla sua doppietta ha conquistato fantavoto 13,5. Poco più bassi, ma pur sempre molto positivi, i punteggi dei colleghi di reparto Pinamonti (11,5) e Castro (10,5). Per intero, ecco la top 11 (modulo 4-3-3) dell'ultima giornata di Fantacampionato Gazzetta. Tra i portieri il fantavoto più alto lo conquista Carnesecchi: 8. Per l'insuperabile portiere della Dea 7 in pagella, più porta inviolata contro la Lazio. In difesa i migliori di giornata sono Spinazzola (10) e Solet (9,5), rispettivamente in gol contro Roma e Sassuolo. 🔗 Leggi su Gazzetta.it

Questa mattina sono usciti i voti del fantacalcio per la 22ª giornata di Serie A.

Nel weekend si è giocata la 23ª giornata di Serie A e i fantallenatori hanno già i loro preferiti.

