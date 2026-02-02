Sorpresa Trento l' impronta di Visconti e il miglior Amedeo | il top della 18ª giornata di A

Questa volta Trento sorprende tutti, con un'impronta forte di Visconti e il miglior Amedeo che si mette in mostra. La 18ª giornata di Serie A offre spettacolo, tra risultati inattesi e protagonisti sotto i riflettori. Il weekend si chiude con una prestazione che fa discutere e un quintetto ideale che mette in fila i migliori.

Mandare al tappeto Milano e ritrovarsi da sola in testa alla classifica. What else? Germani vera locomotiva del campionato, 15 vittorie su 17, imbattuta in casa ed eroica all'Allianz Cloud, dove rimonta 14 punti e va in estasi per Amedeo Della Valle fin qui Mvp del campionato. Milano cade contro Brescia, non accadeva da quasi 7 anni, e riflette sul secondo ko di fila in campionato che è anche il quarto delle ultime cinque se consideriamo anche l'Eurolega. Cade anche Bologna, come Milano nel proprio palazzetto, buttando via 17 punti di vantaggio contro Trento: per Edwards e compagni la striscia di vittorie consecutive in Serie A si chiude a cinque.

