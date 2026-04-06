Dal coltello nello zaino alle stragi a scuola l’allarme della criminologa dopo i fatti di Trescore e Perugia | Economia sommersa dell’odio

Recenti episodi di violenza nelle scuole hanno portato alla luce situazioni di crescente pericolo legate a comportamenti aggressivi tra giovanissimi. Una criminologa ha evidenziato come si sia verificato un rapido passaggio da episodi di minore gravità, come il portare un coltello nello zaino, a veri e propri atti di violenza come il coinvolgimento in stragi scolastiche. Questi eventi sono collegati a un fenomeno che definisce come un’economia sommersa dell’odio.

“Siamo passati in pochissimo tempo dal ragazzino che porta il coltello nello zaino al ragazzino che accoltella il compagno di scuola. Fino a chi organizza una vendetta contro l’insegnante rendendola un evento mediatico, online. E ancora a chi pianifica per mesi un attacco violento nei confronti delle istituzioni scolastiche”. – Notizie.com A parlare, in esclusiva per Notizie.com, è Flavia Munafò, criminologa, direttrice dello sportello di ascolto e prevenzione Socio Donna di Roma, presidente di Sia (Sociologi italiani associati). 🔗 Leggi su Notizie.com © Notizie.com - Dal coltello nello zaino alle stragi a scuola, l’allarme della criminologa dopo i fatti di Trescore e Perugia: “Economia sommersa dell’odio” Nessun limite, nessuna colpa. Una riflessione sui fatti di Trescore e la grammatica dell’odioDue storie mi tornano alla mente mentre i telegiornali raccontano la vicenda del ragazzo di tredici anni deciso a uccidere la sua insegnante di... Droga e coltello nello zaino, un arresto per spaccio vicino alla scuolaI carabinieri della stazione Pilastro lo hanno trovato seduto sulla panchina con un coltello a scatto che spuntava dallo zaino insieme a 600 grammi... Temi più discussi: Il 13enne che ha accoltellato la prof si è radicalizzato online: ecco cosa significa davvero il suo manifesto - Vale Tutto; Prof accoltellata a scuola, caccia ai cattivi maestri tra i contatti social del tredicenne; Il tredicenne che ha accoltellato la professoressa a scuola è ora seguito dalla neuropsichiatria infantile; L’annuncio social del 13enne: Ucciderò la prof, non mi possono fare niente. Il video choc su Telegram e la pista dell’istigatrice online. Va a scuola con un coltello e la marijuana nello zaino: nei guai una studentessa di 14 anniIl controllo effettuato dai carabinieri alla presenza dei genitori in un istituto scolastico di Anzio, in provincia di Roma ... romatoday.it Catanzaro, sudentessa trovata con coltello da 18 cm nello zainoUn coltello con una lama di 18 centimetri nascosto nello zaino di una studentessa a Catanzaro riaccende i riflettori sul tema della sicurezza nelle scuole e sul disagio giovanile. L’episodio, emerso g ... it.blastingnews.com Aggressione docente a Trescore: il ruolo della neuropsichiatria nel recupero del tredicenne Leggi qui: https://www.scuolalink.it/aggressione-docente-a-trescore-il-ruolo-della-neuropsichiatria-nel-recupero-del-tredicenne facebook I recenti avvenimenti di Trescore Balneario hanno reso ancora più insistente la richiesta di vietare l’accesso dei più giovani ai social e alle tecnologie digitali generative. Ma non tutti concordano sulla strategia da seguire: tuttoscuola.com/docente-accolt… x.com