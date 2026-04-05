Su Netflix è pronto a tornare il teen drama acclamato da tutti | la data della 3a stagione

A partire da questo mese, Netflix si appresta a lanciare la terza stagione di un teen drama molto popolare, annunciando l’arrivo di nuovi episodi per gli abbonati. La piattaforma ha pubblicato la data di uscita, suscitando l’attesa tra i fan del genere. Oltre a questo, sono previsti altri titoli di grande richiamo che arricchiranno l’offerta di contenuti disponibili sulla piattaforma.

Con l’inizio del mese, Netflix si prepara a sorprendere i suoi abbonati con una selezione di titoli imperdibili tra cui attesissimi ritorni. Ogni settimana, Netflix arricchirà il suo catalogo con una varietà di contenuti per tutti i gusti, promettendo un aprile all’insegna dell’intrattenimento senza fine. La terza stagione di XO, Kitty, lo spin?off romantico made in Netflix che ha conquistato i fan di To All the Boys I’ve Loved Before, è ufficialmente disponibile in streaming da aprile 2026 su Netflix. Per chi segue le vicende di Kitty Song Covey, la sorellina più piccola del celebre franchise, questo capitolo segna un momento decisivo: è l’ultimo anno di liceo alla Korean Independent School of Seoul (KISS) e la protagonista è determinata a chiudere con stile un periodo pieno di sogni, amori e sfide inaspettate. 🔗 Leggi su Screenworld.it

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Una sentenza del Tribunale di Roma ha giudicato illegittimi gli aumenti negli abbonamenti decidi da Netflix dal 2017 al 2024. Il Movimento Consumatori ha messo a disposizione un modulo per aiutare gli utenti a ottenere i rimborsi, ve lo lasciamo in questo arti - facebook.com facebook

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