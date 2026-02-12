Red Flags amori tossici e successo social | perché Love Me Love Me è il nuovo cult romance da non perdere

Roma, 12 febbraio 2026 – «Ho iniziato a condividere le mie storie in digitale per gioco, senza pressioni o alcun tipo di aspettativa. Non avrei mai immaginato che sarebbero diventate un film. Devo ringraziare i miei lettori che mi hanno dato la spinta per continuare. Senza di loro non saremmo qui». Stefania S., autrice della tetralogia Love Me, Love Me da oltre 21 milioni di letture sulla piattaforma Wattpad, è ancora incredula. Il primo libro della saga è diventato un film dal titolo omonimo, dal 13 febbraio su Prime Video, diretto da Roger Kumble con protagonisti gli affiatatissimi Mia Jenkins, Pepe Barroso Silva e Luca Melucci. 🔗 Leggi su Quotidiano.net

Love Me Love Me è il nuovo film Original italiano di Prime Video, basato sul romanzo cult di Wattpad.

