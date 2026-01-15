A Pitti Uomo, Firenze si conferma come punto di riferimento internazionale nel settore della moda maschile. La presenza di numerosi vip, tra cui Raoul Bova e Maria Grazia Cucinotta, sottolinea l’interesse globale per l’evento. I dati evidenziano una stabilità nella partecipazione dei buyer esteri, confermando il ruolo di Pitti come piattaforma di scambio e innovazione nel panorama moda internazionale.

Firenze, 15 gennaio 2026 – Passerella di vip a Pitti Uomo. Tanti volti noti per il grande evento di Firenze, una finestra sul mondo della moda uomo che verrà. Il marchio Mulish ha ospitato Raoul Bova, Maria Grazie Cucinotta e altri volti noti in una festa che si è svolta al Colle Bereto, in pieno centro storico di Firenze. E tra gli stand e alla festa stessa c’era anche una coppia televisiva molto conosciuta: quella formata da Juliana Moreira e Edoardo Stoppa. Tanti i big della moda visti al Pitti, tra cui Brunello Cucinelli. PRESSPHOTO Firenze. Pitti Immagine Uomo 109. Evento Mulish al Colle Bereto. 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Da Raoul Bova a Maria Grazia Cucinotta, tanti vip a Pitti. I dati: stabile la presenza dei buyer esteri

