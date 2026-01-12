Proposte per migliorare il piano spiagge in vista dei bandi altri 15 giorni per scrivere al Comune

Il Comune ha concesso un’ulteriore proroga di 15 giorni per la presentazione di contributi relativi al Piano di Utilizzo delle Aree Demaniali Marittime (Pudm). Questa estensione permette a cittadini e stakeholder di contribuire alla definizione del piano spiagge in vista dei prossimi bandi. È un’opportunità per approfondire e perfezionare le proposte prima della scadenza.

Il concetto di "chiaro ed evidente", la possibilità di un pool di esperti: le proposte di Gianpaolo Calvarese per migliorare lo strumento. di Alessandro Aldrighetti - facebook.com facebook

