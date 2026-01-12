Proposte per migliorare il piano spiagge in vista dei bandi altri 15 giorni per scrivere al Comune

Il Comune ha concesso un’ulteriore proroga di 15 giorni per la presentazione di contributi relativi al Piano di Utilizzo delle Aree Demaniali Marittime (Pudm). Questa estensione permette a cittadini e stakeholder di contribuire alla definizione del piano spiagge in vista dei prossimi bandi. È un’opportunità per approfondire e perfezionare le proposte prima della scadenza.

Il Comune ha prorogato di 15 giorni il termine entro il quale sarà possibile presentare contributi finalizzati al perfezionamento della proposta del Pudm, piano di utilizzo delle aree demaniali marittime. I portatori di interesse (associazioni, imprenditori e altre istituzioni potenzialmente. 🔗 Leggi su Palermotoday.itImmagine generica

