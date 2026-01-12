Proposte per migliorare il piano spiagge in vista dei bandi altri 15 giorni per scrivere al Comune
Il Comune ha concesso un’ulteriore proroga di 15 giorni per la presentazione di contributi relativi al Piano di Utilizzo delle Aree Demaniali Marittime (Pudm). Questa estensione permette a cittadini e stakeholder di contribuire alla definizione del piano spiagge in vista dei prossimi bandi. È un’opportunità per approfondire e perfezionare le proposte prima della scadenza.
Il Comune ha prorogato di 15 giorni il termine entro il quale sarà possibile presentare contributi finalizzati al perfezionamento della proposta del Pudm, piano di utilizzo delle aree demaniali marittime. I portatori di interesse (associazioni, imprenditori e altre istituzioni potenzialmente. 🔗 Leggi su Palermotoday.it
Leggi anche: Capaccio Paestum, via al nuovo Piano Spiagge: il Comune accelera dopo il richiamo della Regione
Leggi anche: Il nostro Ssn resta sottofinanziato rispetto ad altri paesi Ue: cinque proposte attuabili per migliorare
Proposte per migliorare il piano spiagge in vista dei bandi, altri 15 giorni per scrivere al Comune - Associazioni, imprenditori e altre istituzioni potenzialmente coinvolte avranno tempo fino al 26 gennaio. palermotoday.it
Il concetto di "chiaro ed evidente", la possibilità di un pool di esperti: le proposte di Gianpaolo Calvarese per migliorare lo strumento. di Alessandro Aldrighetti - facebook.com facebook
Ultimi giorni per visitare “Proposte improbabili per migliorare Pisa”, mostra dedicata al fumettista #TuonoPettinato Fino al 18 gennaio - Bastione del Parlascio tutti i giorni 10-17 Per saperne di più turismo.pisa.it/eventi/Propost… @ComunePisa x.com
Sono disponibili ulteriori notizie e video informativi attraverso la ricerca dedicata.