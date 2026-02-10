Monza da sballo in Coppa Il sogno final four è realtà

Monza centra la qualificazione alle Final Four di Coppa Wse. All’ultimo secondo, l’Hockey Roller Club Monza TeamServiceCar batte ancora e supera il Riba d’Ave, confermando il momento d’oro della squadra. La squadra monzese ha dimostrato coraggio e determinazione, conquistando una vittoria che vale molto di più di un semplice risultato.

All'ultimo respiro, ancora una volta. Perché l' Hockey Roller Club Monza TeamServiceCar, già protagonista di una bella impresa nel turno precedente della Coppa Wse, concede il bis ai danni del Riba d'Ave. Il quintetto biancorossazzurro s'impone per 5-3, ribalta il 4-3 incassato in Portogallo e approda così nelle finali a quattro in calendario sabato 18 e domenica 19 aprile in una località ancora da decidere. Monza in semifinale affronterà gli spagnoli del Lleida. Il Calafell, l'altra formazione spagnola approdata alle semifinali, incontrerà i portoghesi della Juventude Pacense. La finale è prevista domenica 19 aprile.

