Crollo dal soffitto all’istituto Zappa di Saronno verifiche completate domani si torna a scuola

L’istituto Zappa di Saronno ha riaperto le porte dopo i controlli tecnici sul soffitto crollato due giorni fa. Le verifiche sono finite, e gli studenti torneranno in classe domani. Nessun altro problema è stato riscontrato e le lezioni riprenderanno come previsto.

Approfondimenti su Saronno Zappa Tragedia sfiorata a Sant'Angelo per il crollo del soffitto della scuola, Italia dei Diritti De Pierro scrive al sindaco A Sant'Angelo a Fasanella, un pezzo di soffitto della scuola è crollato senza provocare feriti. "A scuola piove dal soffitto. I termosifoni sono rotti e si fa lezione al freddo": la protesta degli studenti dei licei di Roma Da rientro post-vacanze di Natale, alcuni licei di Roma affrontano difficoltà legate alle condizioni degli ambienti scolastici, con aule fredde e termosifoni rotti.

