Johnny Depp con gli Hollywood Vampires in concerto a Milano e da quando si possono acquistare i biglietti

Il 1° settembre il Parco della Musica di Milano ospiterà il concerto degli Hollywood Vampires, il supergruppo statunitense formato da Johnny Depp, Alice Cooper, Joe Perry e Tommy Henriksen. L’evento si svolgerà a Segrate e rappresenta un’occasione per ascoltare dal vivo questa formazione. I biglietti per la serata sono disponibili da ora: ecco tutto quello che bisogna sapere per assicurarsi un posto.

