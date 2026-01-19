Johnny Depp con gli Hollywood Vampires in concerto a Milano e da quando si possono acquistare i biglietti
Il 1° settembre il Parco della Musica di Milano ospiterà il concerto degli Hollywood Vampires, il supergruppo statunitense formato da Johnny Depp, Alice Cooper, Joe Perry e Tommy Henriksen. L’evento si svolgerà a Segrate e rappresenta un’occasione per ascoltare dal vivo questa formazione. I biglietti per la serata sono disponibili da ora: ecco tutto quello che bisogna sapere per assicurarsi un posto.
Martedì 1° settembre al Parco della Musica di Milano, a Segrate, il supergruppo americano Hollywood Vampires, la band dell'attore Johnny Depp, Alice Cooper, Joe Perry e Tommy Henriksen.Un grande ritornoÈ passato un decennio da quando gli Hollywood Vampires si sono uniti per la prima volta.🔗 Leggi su Milanotoday.it
