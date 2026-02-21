Johnny Depp è venuto in soccorso di Eric Dane nei mesi prima della sua morte

Johnny Depp ha aiutato Eric Dane nei mesi prima della sua scomparsa, offrendo supporto durante la sua lotta contro la SLA. La loro amicizia si è rafforzata in silenzio, lontano dai riflettori, mentre l’attore si impegnava a stare vicino al collega senza cercare pubblicità. Depp ha visitato spesso Dane e gli ha portato conforto nei momenti più duri. La loro relazione resta un esempio di solidarietà tra colleghi dello spettacolo.

Il divo ha dimostrato di avere un cuore d'oro soccorrendo il collega nei mesi di battaglia contro la SLA senza clamore e in punta di piedi. La generosità di Johnny Depp è cosa nota. Adesso apprendiamo che divo sarebbe venuto in soccorso del collega Eric Dane, scomparso pochi giorni fa a causa della SLA, con un iuto fondamentale. Depp avrebbe dato in uso una delle sue case di Los Angeles all'amico, interprete di Grey's Anatomy ed Euphoria, per permettergli di vivere serenamente il tempo che gli restava combattendo il male che lo ha colpito un anno fa. "Eric ha avuto una cosa in meno di cui preoccuparsi", ha riferito una fonte a Page Six.🔗 Leggi su Movieplayer.it

“Johnny Depp ha aiutato Eric Dane durante la malattia offrendogli una delle sue case senza chiedere l’affitto”: la rivelazione di Page SixJohnny Depp ha offerto il suo supporto a Eric Dane in un momento difficile, aiutandolo durante la malattia.

