Cultura è boom per Ecce Homo In Senato prorogata la mostra Tutti i dettagli

La mostra dedicata a Ecce Homo di Antonello da Messina, allestita presso il Senato, è stata prorogata e resterà aperta oltre la data prevista di domani, martedì 7 aprile. La decisione è stata comunicata ufficialmente, consentendo ai visitatori di continuare ad ammirare le opere dell’artista siciliano. La mostra ha riscosso grande interesse e ha registrato un incremento di visitatori negli ultimi giorni.

Era fissata per domani, martedì 7 aprile, la chiusura della mostra al Senato su Ecce Homo di Antonello da Messina. Il boom di richieste e l'altissima affluenza, specie in prossimità delle feste pasquali, hanno però spinto Palazzo Madama e il ministero della Cultura a una proroga fino a domenica 19 aprile. L'opera si trova nella Sala Capitolare della Biblioteca del Senato - in Piazza della Minerva 38 - e l'ingresso è libero da lunedì a venerdì. "Eccezionale affluenza di pubblico anche nel giorno di Pasquetta per l'apertura straordinaria della mostra a Palazzo della Minerva - comunica Palazzo Madama - L'esposizione è la terza iniziativa del Senato per le celebrazioni per gli 80 anni della Repubblica". 🔗 Leggi su Iltempo.it © Iltempo.it - Cultura, è boom per Ecce Homo. In Senato prorogata la mostra. Tutti i dettagli L'Ecce Homo di Antonello da Messina sarà esposto in SenatoDal 27 marzo al 7 aprile l'opera verrà custodita nella Sala Capitolare di Palazzo della Minerva. L'Ecce Homo di Antonello in Senato, inaugurata l'esposizione in anteprima mondialeIl dipinto, appena acquisito dallo Stato italiano, e' arrivato questa mattina all'aeroporto di Fiumicino prima di essere trasferito a Palazzo della... Lunga fila al Senato per «Ecce Homo» di Antonello da Messina: boom di visitatori e mobilitazione per l'altra opera all'asta a ParigiLunga fila al Senato per l'Ecce Homo di Antonello da Messina: successo di pubblico, acquisto del ministero (14,9 milioni) e mobilitazione da Messina per l'opera all'asta a Parigi. lasicilia.it Ecce Homo e la fila di visitatori, il Senato pubblica la foto: «Anche a Pasquetta affluenza eccezionale»L'Ecce Homo e altri capolavori al Senato per celebrare gli 80 anni della Repubblica. Il successo dell'esposizione ... roma.corriere.it