L' Ecce Homo di Antonello da Messina sarà esposto in Senato

Dal 27 marzo al 7 aprile, l'opera Ecce Homo di Antonello da Messina sarà visibile in anteprima mondiale nella Sala Capitolare di Palazzo della Minerva. La mostra è organizzata dal Senato della Repubblica in collaborazione con il Ministero della Cultura. La presenza dell’opera si inserisce nel calendario espositivo temporaneo del palazzo.

Dal 27 marzo al 7 aprile l'opera verrà custodita nella Sala Capitolare di Palazzo della Minerva. L'iniziativa in collabotazione con il ministero della Cultura A partire dal 27 marzo e fino al 7 aprile l'opera Ecce Homo di Antonello da Messina sarà esposta, in anteprima mondiale, nella Sala Capitolare di Palazzo della Minerva, su iniziativa del Senato della Repubblica, in collaborazione con il Ministero della Cultura. L'inaugurazione avrà luogo giovedì 26 giugno, alle ore 15, in Sala Capitolare. Saranno presenti il Presidente del Senato Ignazio La Russa e il Ministro della Cultura Alessandro Giuli. Lo comunica palazzo Madama. 🔗 Leggi su Messinatoday.it

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