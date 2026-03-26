Al Senato, nella Sala Capitolare di Palazzo della Rovere, è stata aperta al pubblico un’esposizione in anteprima mondiale dell'

Il dipinto, appena acquisito dallo Stato italiano, e' arrivato questa mattina all'aeroporto di Fiumicino prima di essere trasferito a Palazzo della Minerva "Restituiamo alla disponibilità' dei cittadini italiani un'opera di cosi' grande valore". Con queste parole il ministro della Cultura, Alessandro Giuli, ha inaugurato al Senato l'esposizione in anteprima mondiale dell'"Ecce Homo" di Antonello da Messina, nella Sala Capitolare di Palazzo della Minerva, sede della Biblioteca del Senato. Il dipinto, appena acquisito dallo Stato italiano, e' arrivato questa mattina all'aeroporto di Fiumicino prima di essere trasferito nella sede dell'esposizione, dove resterà' visibile per dieci giorni prima della destinazione definitiva al Museo Nazionale d'Abruzzo dell'Aquila. 🔗 Leggi su Messinatoday.it

© Messinatoday.it - L'Ecce Homo di Antonello in Senato, inaugurata l'esposizione in anteprima mondiale

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ECCE HOMO L’”Ecce Homo” è un’importante opera barocca francese, un dipinto olio su tela, eseguito nel 1650-1654, dal pittore francese Philippe de Champaigne. La scena è ambientata nel Pretorio di Gerusalemme e raffigura Gesù Cristo dopo la flagellazi - facebook.com facebook