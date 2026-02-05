La mostra sulle Olimpiadi a Cesano Maderno

L’Auditorium Disarò di Cesano Maderno apre le sue porte con una mostra fotografica dedicata alle Olimpiadi. Dal 7 al 22 febbraio, i visitatori possono scoprire oltre un secolo di immagini e momenti storici legati a questa grande manifestazione sportiva. La mostra, intitolata

In occasione delle Olimpiadi Milano-Cortina 2026 l’Auditorium Disarò di Cesano Maderno ospita, dal 7 al 22 febbraio, la mostra fotografica "129 anni di Giochi". Gli scatti delle OlimpiadiLa mostra, nata per iniziativa di Theoria srl e del fotografo Giancarlo Colombo nel 2021, si compone di 76.🔗 Leggi su Monzatoday.it

