Recentemente si è diffusa la notizia di un coinvolgimento di un noto calciatore nel mondo della MotoGP, con un primo pilota scelto per un progetto legato alle corse motociclistiche. La notizia ha suscitato interesse tra gli appassionati di entrambi i settori, alimentando discussioni sulla possibilità di collaborazioni future. Al momento, non sono stati forniti dettagli sui nomi coinvolti o sulle modalità di questa iniziativa.

di Alessio Lento Il mondo del calcio e delle moto sembra essere destinato a intrecciarsi sempre più e la notizia che sta rimbalzando in questi giorni sembra voler rendere questo incontro ancora più concreto. Un nome che non ha certo bisogno di presentazioni, Cristiano Ronaldo, sembra pronto ad entrare nel mondo della MotoGP. Seppur non ancora ufficializzato in maniera totale, l’indizio che sta facendo il giro del web riguarda un passo che il portoghese avrebbe fatto nel mondo delle due ruote. Secondo quanto riportato da Marca, Ronaldo avrebbe deciso di investire nel settore e, con un’operazione che risulta ancora più interessante, ha scelto il giovane talento spagnolo Fermin Aldeguer come suo primo pilota. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com

© Juventusnews24.com - Cristiano Ronaldo sbarca in MotoGP: ecco il suo primo pilota

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