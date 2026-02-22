Cristiano Ronaldo rivela il suo futuro | annuncio del portoghese sulla sua prossima squadra! Ecco dove vuole giocare

Cristiano Ronaldo ha annunciato il suo prossimo club, motivato dalla volontà di tornare in Italia. La decisione deriva dalla voglia di confrontarsi di nuovo con il campionato italiano e di rilanciare la propria carriera. Ronaldo ha scelto di trasferirsi in una squadra che punta a qualificarsi in Champions League. La trattativa con il nuovo club è in fase avanzata e potrebbe concludersi nelle prossime settimane. La sua scelta ha sorpreso molti appassionati di calcio.

Genoa, De Rossi a DAZN prima del Torino: «Dovremo avere coraggio. Baldanzi? Lo conosco, ha voglia. Mi ha dimostrato questa cosa» Juve Como 0-2, blackout dei bianconeri allo Stadium: crollo bianconero e arriva il Galatasaray. L’analisi di Andrea Bargione – VIDEO Bayern Monaco, tegola Davies: infortunio per il canadese! Ecco quanto starà fuori, i dettagli Infortunio Zinchenko, stagione finita per il terzino dell’Ajax! Grave problema al ginocchio, dovrà operarsi. 🔗 Leggi su Calcionews24.com

Leggi anche: Cristiano Ronaldo annuncia la sua prossima squadra: ecco dove giocherà

Leggi anche: Cristiano Ronaldo in politica (suo malgrado). Il premier portoghese: “Dobbiamo avere la sua mentalità”

Leggi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news.

Argomenti discussi: Né CR7, né Messi, è un altro il più talentuoso di tutti: la confessione di Keylor Navas; Toney lascia la porta aperta per il ritorno in PL e rivela le speranze dell’Inghilterra per la Coppa del Mondo; Cristiano Ronaldo sciopera per il mercato: salta la gara dell'Al Nassr in protesta con il fondo Pif; Messi coglie Cristiano Ronaldo in gol con la gamba non dominante e rafforza la rivalità storica.

Cristiano Ronaldo rivela perché non partecipò ai funerali di Diogo Jota: Sarebbe stato un circoDopo il clamore suscitato da Cristiano Ronaldo per non essersi presentato ai funerali di Diogo Jota, svoltosi lo scorso 5 luglio, l'asso portoghese ha distanza di 4 mesi ha deciso di raccontare il ... fanpage.it

Cristiano Ronaldo e lo sciopero di compleanno che rivela le crepe nel progetto del fondo PifSolo un anno fa, il club di Riad spendeva 77 milioni solo per Jhon Durán. A gennaio la società, seconda in Saudi Pro League dietro all’Al-Hilal di Simone Inzaghi (che ha appena preso Benzema), si è li ... editorialedomani.it

#CristianoRonaldo riscrive la storia Più di 500 gol dopo i 30 anni, nessuno come lui x.com

Toni Kroos: “La lega saudita è un fenomeno strano, nessuno ne aveva mai sentito parlare prima dell’arrivo di Cristiano Ronaldo”, ha detto il campione del mondo con la Germania nel 2014. “Ora mancano di rispetto all’uomo che li ha messi sulla mappa mo - facebook.com facebook