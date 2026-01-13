Ecco Cristiano d’Arabia | Giuntoli potrebbe diventare il nuovo ds dell’Al-Nassr la squadra di Cristiano Ronaldo

Cristiano Giuntoli potrebbe approdare all’Al-Nassr, club di Cristiano Ronaldo, come nuovo direttore sportivo. Questa possibile opportunità rappresenta un’importante svolta nella carriera dell’ex dirigente del Napoli, che potrebbe intraprendere un percorso internazionale lontano dalla Serie A. La vicenda è in fase di sviluppo e potrebbe segnare un nuovo capitolo professionale per Giuntoli e per il club saudita.

Una nuova opportunità potrebbe aprirsi all’orizzonte per Cristiano Giuntoli, ex ds del Napoli, questa volta lontano dalla Serie A. Dalla Saudi Pro League, infatti, arrivano segnali di interesse per il dirigente toscano, che potrebbe rilanciarsi dopo la deludente esperienza con la Juventus. Giuntoli in Arabia? I dettagli. Riporta Sportmediaset: Nelle ultime ore, come riportato da Orazio Accomando, è infatti diventato concreto un interessamento per il dirigente fiorentino da parte dell’Al-Nassr, la squadra che in rosa ha un altro Cristiano e parliamo ovviamente di Ronaldo. Per Giuntoli, sarebbe un’occasione di rilancio in seguito alla delusione per la chiusura dell’esperienza bianconera, arrivata nel giugno 2025. 🔗 Leggi su Ilnapolista.it © Ilnapolista.it - Ecco Cristiano d’Arabia: Giuntoli potrebbe diventare il nuovo ds dell’Al-Nassr (la squadra di Cristiano Ronaldo) Leggi anche: Cristiano Ronaldo Al Nassr, altra delusione in Arabia: eliminato dalla King’s Cup contro Karim Benzema! Sfuma un nuovo trofeo Leggi anche: Cristiano Ronaldo, un altro capolavoro: la rovesciata illumina la notte dell’Al Nassr Qui trovi una selezione di articoli, aggiornamenti e post social sullo stesso argomento. Ecco Cristiano d’Arabia: Giuntoli potrebbe diventare il nuovo ds dell’Al-Nassr (la squadra di Cristiano Ronaldo) - Una nuova opportunità potrebbe aprirsi all’orizzonte per Cristiano Giuntoli, questa volta lontano dalla Serie A ... ilnapolista.it

Al Nassr interessato a Cristiano Giuntoli. L'ex Ds di Napoli e Juventus potrebbe ripartire dall'Arabia. @sportmediaset x.com

Szczesny prima dice basta col calcio. Poi cambia idea, torna in campo… e in pochi mesi porta a casa due trofei in Arabia Saudita. Nel frattempo Cristiano Ronaldo è ancora a quota zero Fa ridere, ma anche riflettere. #fblifestyle - facebook.com facebook

La ricerca mostra altri articoli e contenuti video sullo stesso argomento informativo.