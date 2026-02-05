Ristorazione scolastica | l' Italia è il Paese più virtuoso in Europa

L’Italia si distingue in Europa per la qualità della sua ristorazione scolastica. Secondo l’Agence Bio francese, il nostro Paese è il più virtuoso, usando il 100% di prodotti biologici per uova, latte e yogurt, e il 70% per frutta, verdura e cereali. Un risultato che mostra quanto le scuole italiane puntino sulla qualità e sulla sostenibilità dei pasti dei ragazzi.

Per la francese Agence Bio il Belpaese trionfa per l'utilizzo del 100% di prodotti biologici per uova, latte e yogurt e del 70% per frutta, verdura e cereali. Per Emilio Roussier Fusco, presidente della Vivenda Spa (Consorzio La Cascina): “Decisivi anche i laboratori di educazione alimentare: soltanto la Vivenda Spa ne ha organizzati oltre 100, ha messo più di 70 nutrizionisti a disposizione delle famiglie, ha pensato un servizio di dietista online operativo h24” C'è un settore in cui l'Italia la fa da padrona in Europa: è la ristorazione collettiva grazie alla qualità e alla tipologia dei piatti serviti a scuole, ospedali e aziende. 🔗 Leggi su Iltempo.it

