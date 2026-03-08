vuelle con la juvi cremona occasione ghiotta una chance di tornare capolista in solitaria

Vuelle affronta la partita contro Juvi Cremona con l'opportunità di tornare in testa alla classifica, cercando di conquistare la prima posizione in solitaria. La sfida si gioca in una giornata intermedia tra la pausa e le Final Four di Coppa Italia, offrendo un'occasione importante per i biancorossi di ottenere i punti necessari per migliorare la posizione in campionato.

L’occasione è di quelle ghiotte in questa giornata cuscinetto fra la sosta e le Final Four di Coppa Italia. La legnata rimediata dalla Fortitudo a Livorno nell’anticipo lascia Bologna a distanza dalla vetta e concede alla Vuelle la chance di tornare capolista in solitaria, se farà il suo dovere contro la Juvi Cremona (palla a due alle ore 18), aspettando buone notizie da Rimini, che ospita Brindisi, formazione attualmente a braccetto coi biancorossi in testa alla classifica. Naturalmente il primo comandamento è quello di porre il focus sul match odierno: gli avversari arrivano alla Vitrifrigo con grandi motivazioni, come confermano le parole di Billy Garrett, top-scorer della formazione lombarda con 15. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

