Danza il Béjart dell’hip-hop Mourad Merzouki arriva a Bologna

Mourad Merzouki, noto come il "Béjart dell'hip-hop", arriva a Bologna dopo aver conquistato il pubblico francese con le sue coreografie innovative. La sua presenza nel capoluogo emiliano si deve alla volontà di portare sul palco il suo nuovo spettacolo, Beauséjour, che combina elementi di street dance con tecniche teatrali tradizionali. Merzouki ha trasformato l'hip-hop, un'arte nata nelle strade, in una forma di danza riconosciuta a livello internazionale, attirando regolarmente standing ovation. La prima italiana di Beauséjour si terrà il 6 e 7 marzo al Teatro Comunale di Bologna, alle ore
Roma, 17 feb. (askanews) – Definito da Le Figaro “le Béjart du hip-hop”, accolto dal pubblico come una rock star, il coreografo francese Mourad Merzouki, pioniere nel trasformare la danza Hip Hop da pratica di strada ad arte di palcoscenico, arriva in Italia per presentare Beauséjour, in prima ed esclusiva italiana il 6 e 7 marzo al Teatro Comunale di Bologna – Comunale Nouveau (ore 20:30). Cinquantaduenne originario di Saint-Priest, nella periferia di Lione, con genitori di origini algerine, quinto di sette figli con il sogno iniziale di diventare acrobata, Mourad Merzouki è oggi l’autore francese più rappresentato sui palcoscenici di tutto il mondo.🔗 Leggi su Ildenaro.it
