Alessandro Costacurta, ex difensore del Milan, ha commentato l’attuale corsa ai vertici del campionato italiano, affermando che dopo l’Inter si aspetta che anche Napoli e Milan siano determinati a vincere le prossime partite decisive. La sua riflessione si concentra sulla competizione tra le squadre di vertice, senza entrare in dettagli sulle motivazioni o sulle strategie, limitandosi a sottolineare le aspettative di successo di ciascuna formazione.

Alessandro Costacurta, ex storico difensore del Milan (1987-2007) e ad oggi opinionista negli studi di Sky Sport, ha voluto spendere alcune parole su Napoli-Milan, big match in programma stasera alle ore 20:45. Dopo la netta vittoria dell'Inter sulla Roma, Costacurta si aspetta che entrambe le formazioni scendano in campo con la voglia di vincere per tenere accese le speranze scudetto. Ecco, di seguito, le parole di Costacurta. Milan, le parole di Costacurta su Napoli-Milan dopo Inter-Roma: «Dopo il 5-2 dell’Inter sulla Roma mi aspetto che sia Napoli e Milan vogliano vincere, e questo aprirà la partita. Forse è solo la mia speranza, ma non scenderanno in campo chiusi. 🔗 Leggi su Pianetamilan.it

© Pianetamilan.it - Costacurta: “Dopo l’Inter mi aspetto che Napoli e Milan vogliano vincere”

Padovan: “Napoli? Mi aspetto il sorpasso sul Milan e l’avvicinamento all’Inter”Giancarlo Padovan, giornalista sportivo , ha voluto rilasciare alcune dichiarazioni ai microfoni di Radio Napoli Centrale.

Pato prima del derby Milan-Inter: “Speriamo che finisca come nel 2011. Mi aspetto tanto da Leao”Alexandre Pato, ex attaccante rossonero, ha parlato a 'Milan TV' prima del derby Milan-Inter, partita della 28^ giornata della Serie A 2025-2026 che...

Temi più discussi: Costacurta: Sarei davvero molto sorpreso se l’Inter mancasse il suo obiettivo; Costacurta dopo Inter-Roma: Avete visto Thuram? Così ti fa stirare, sono contento di non aver giocato contro di lui; Napoli-Milan, Costacurta: Dopo la vittoria dell’Inter, mi aspetto questo tipo di partita; Costacurta sul rosso a Bastoni in Bosnia-Italia: Mi fa ridere chi critica. Gatti è meglio? Richiamiamo Baresi?!.

Milan, lotta scudetto chiusa dopo Inter-Roma? Costacurta chiude il dibattito in direttaLautaro Martinez torna e l'Inter respira. Prima di Napoli-Milan, Alessandro Costacurta non ha dubbi: il campionato è chiuso, la vittoria 5-2 sulla Roma lo ... spaziomilan.it

Costacurta dopo Inter-Roma: Avete visto Thuram? Così ti fa stirare, sono contento di non aver giocato contro di luiL'ex difensore commenta la prestazione dell'attaccante nerazzurro, tornato al goal dopo due mesi: Almeno il padre di sbloccava dietro ... msn.com

Costacurta a Sky Sport: «Dopo Inter-Roma mi aspetto un Napoli-Milan aperto, a entrambe serve solo vincere» facebook

La sentenza di Costacurta x.com