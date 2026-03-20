Giancarlo Padovan, giornalista sportivo, ha commentato la situazione attuale del campionato, affermando che il Napoli potrebbe superare il Milan e avvicinarsi all’Inter nella classifica. Ha espresso le sue aspettative riguardo alle prossime partite, sottolineando il possibile cambio di posizione tra le squadre in corsa per la vetta. Le sue parole sono state rilasciate ai microfoni di un'emittente radiofonica.

Giancarlo Padovan, giornalista sportivo, ha voluto rilasciare alcune dichiarazioni ai microfoni di Radio Napoli Centrale. Il giornalista si è voluto soffermare in modo particolare sul finale di campionato, parlando delle prospettive del 'suo' Napoli fino al Milan e alla lotta scudetto. Ecco, di seguito, le sue parole: “L’Italia scesa nel ranking UEFA è più scarsa del Portogallo? Assolutamente sì, il campionato portoghese è rispettabile. Lo Sporting è ai quarti; il Porto si gioca l'Europa League e il Benfica ha estromesso il Napoli in Champions League. Il calcio portoghese è più competitivo del nostro. Anche il calcio turco dobbiamo guardare con grande attenzione. 🔗 Leggi su Pianetamilan.it

© Pianetamilan.it - Padovan: “Napoli? Mi aspetto il sorpasso sul Milan e l’avvicinamento all’Inter”

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Giancarlo Padovan è intervenuto a Radio Napoli Centrale, durante Un Calcio alla Radio, per commentare la situazione attuale del Napoli. Scarica l’app di Napolità (link in BIO) Commenta qui sotto! Metti LIKE al post Iscriviti alla community di Napolit - facebook.com facebook

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