Pato prima del derby Milan-Inter | Speriamo che finisca come nel 2011 Mi aspetto tanto da Leao

Prima del derby Milan-Inter, l’ex attaccante rossonero ha espresso le sue speranze che la partita finisca come quella del 2011 e ha commentato le aspettative su Leao. Ha rilasciato queste dichiarazioni durante un’intervista a 'Milan TV', parlando di ciò che si aspetta dalla sfida e di alcuni giocatori chiave. Le sue parole sono state trasmesse prima del fischio d’inizio del match.

Alexandre Pato, ex attaccante rossonero, ha parlato a 'Milan TV' prima del derby Milan-Inter, partita della 28^ giornata della Serie A 2025-2026 che si svolgerà alle ore 20:45 allo stadio 'Giuseppe Meazza' di San Siro, a Milano. Ecco, dunque, le sue dichiarazioni. Sul derby Milan-Inter 3-0 con una sua doppietta il 2 aprile 2011: "Una partita che non si dimentica mai. Questi tifosi non si dimenticano mai. Speriamo che stasera sarà uguale a quella partita". Sul vedere il derby a 'San Siro': "È la prima volta che guardo un derby allo stadio da spettatore, non giocatore. Ma lo sento uguale. Oggi in camera pensavo al derby. 🔗 Leggi su Pianetamilan.it

Perché Allegri ha detto che Leao doveva uscire la sera nella settimana prima del derby Milan-InterAlla vigilia di Milan-Inter, Max Allegri spiega che Leao ha sbagliato tutto, se davvero è stato rintanato in casa la sera per tutta la settimana.

Sempre Rafa Leao! Cagliari-Milan 0-1: come Strasser nel 2011…Un'altra vittoria, Cagliari-Milan 0-1, il sedicesimo risultato utile consecutivo su 17 partite.

