Re Carlo ha affermato che “la giustizia deve fare il suo corso” dopo l’arresto di suo fratello, l’ex principe Andrea. La famiglia di Virginia Giuffre, invece, ribadisce che Andrea “non è mai stato un principe”. Questa mattina, le forze dell’ordine hanno effettuato perquisizioni al Royal Lodge di Sandringham, dove Andrea risiede. La polizia ricerca documenti e prove legate alle accuse di abusi sessuali. La vicenda si sta sviluppando con nuove tensioni all’interno della famiglia reale.

William e Kate hanno dato pieno sostegno alla dichiarazione di re Carlo sull'arresto dell'ex principe Andrea. Lo riportano i media del Regno Unito.Commentando la notizia dell'arresto il monarca aveva affermato: «La giustizia faccia il suo corso». L'erede al trono e la consorte avevano rilasciato il loro primo commento pubblico sulle rivelazioni degli Epstein File lo scorso 9 febbraio, dicendosi «profondamente preoccupati» e rivolgendo i loro pensieri alle vittime della vasta rete di sfruttamento sessuale internazionale. L'ex primo ministro britannico Gordon Brown ha consegnato a diverse forze di polizia del Regno Unito, inclusa Scotland Yard, «un memorandum di cinque pagine» in cui fornisce ulteriori informazioni sulla rete disfruttamento della prostituzione internazionale messa in piedi a suo tempo dal defunto faccendiere pedofilo americano Jeffrey Epstein. 🔗 Leggi su Xml2.corriere.it

© Xml2.corriere.it - Re Carlo: «La giustizia deve fare il suo corso». La famiglia di Giuffre: «Non è mai stato un principe». Perquisizioni in corso al Royal Lodge

Re Carlo e l'arresto del fratello Andrea: «La giustizia deve fare il suo corso». La famiglia di Giuffre: «Non è mai stato un principe»Re Carlo ha commentato l'arresto del fratello Andrea, avvenuto questa mattina nella tenuta di Sandringham, Norfolk.

Re Carlo e l'arresto del fratello Andrea: «La giustizia deve fare il suo corso». Starmer: «Nessuno è al di sopra della legge»Re Carlo ha commentato l’arresto del fratello Andrea, avvenuto questa mattina nella tenuta di Sandringham, nel Norfolk, spiegando che la giustizia deve seguire il suo percorso.

Leggi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news.