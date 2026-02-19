Re Carlo | La giustizia deve fare il suo corso La famiglia di Giuffre | Non è mai stato un principe Perquisizioni in corso al Royal Lodge
Re Carlo ha affermato che “la giustizia deve fare il suo corso” dopo l’arresto di suo fratello, l’ex principe Andrea. La famiglia di Virginia Giuffre, invece, ribadisce che Andrea “non è mai stato un principe”. Questa mattina, le forze dell’ordine hanno effettuato perquisizioni al Royal Lodge di Sandringham, dove Andrea risiede. La polizia ricerca documenti e prove legate alle accuse di abusi sessuali. La vicenda si sta sviluppando con nuove tensioni all’interno della famiglia reale.
William e Kate hanno dato pieno sostegno alla dichiarazione di re Carlo sull'arresto dell'ex principe Andrea. Lo riportano i media del Regno Unito.Commentando la notizia dell'arresto il monarca aveva affermato: «La giustizia faccia il suo corso». L'erede al trono e la consorte avevano rilasciato il loro primo commento pubblico sulle rivelazioni degli Epstein File lo scorso 9 febbraio, dicendosi «profondamente preoccupati» e rivolgendo i loro pensieri alle vittime della vasta rete di sfruttamento sessuale internazionale. L'ex primo ministro britannico Gordon Brown ha consegnato a diverse forze di polizia del Regno Unito, inclusa Scotland Yard, «un memorandum di cinque pagine» in cui fornisce ulteriori informazioni sulla rete disfruttamento della prostituzione internazionale messa in piedi a suo tempo dal defunto faccendiere pedofilo americano Jeffrey Epstein. 🔗 Leggi su Xml2.corriere.it
L'arresto è avvenuto nella residenza privata di Sandrigham, dove Andrew Mountbatten Windsor è stato relegato dal sovrano in seguito allo sfratto dalla lussuosa dimora precedente del Royal Lodge, presso il castello di Windsor. #ANSA x.com
