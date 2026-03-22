Una Panda per supportare l’infermiere di comunità

Venerdì mattina davanti al municipio di Gambettola si è tenuta una cerimonia benefica durante la quale è stata consegnata una Fiat Panda all’Ausl del Rubicone. La vettura servirà per il nuovo servizio di infermiere di famiglia e di comunità, volto a rafforzare l’assistenza domiciliare. Alla cerimonia hanno partecipato rappresentanti delle istituzioni e membri del settore sanitario locale.

Venerdì mattina, davanti al municipio di Gambettola, si è svolta una bella cerimonia a scopo benefico: la consegna di una Fiat Panda alla Ausl del Rubicone per il nuovo servizio ’Infermiere di famiglia e di comunità’. Oltre al sindaco di Gambettola Eugenio Battistini sono intervenuti i vertici del Rotary Club Valle del Rubicone con il governatore Guido Giuseppe Abbate, il presidente di distretto Andrea Prati, alcuni soci rotariani del Rubicone. Per la Ausl Stefano De Carolis direttore Cure Primarie, Marco Senni responsabile infermieristico e gli altri sanitari Marzia Morri, Elisabetta Montesi, Manuela Guido, e Alessandro Buda della Sidermec.... 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it © Ilrestodelcarlino.it - Una Panda per supportare l’infermiere di comunità Articoli correlati Sfondano una gioielleria con una Panda rubata: bottino ingente e ladri in fugaRavenna, 4 febbraio 2026 – Non c’è pace per il centro commerciale Esp, in via Bussato, a Ravenna. Leggi anche: Le infermiere sono straordinarie. Il progetto infermieristory.it raccoglie le testimonianze di infermiere che hanno trasformato la cura da assistenza a disciplina scientifica Contenuti utili per approfondire Una Panda Discussioni sull' argomento Una Panda per supportare l’infermiere di comunità; Hyundai Inster: la city car elettrica che ricorda una Panda Cross; Fiat spinge Stellantis: a febbraio +11% in Europa grazie a Grande Panda e ai nuovi modelli. Bene anche la partner cinese Leapmotor, +849%; Scontro tra due auto in strada Prati, una si ribalta sul fianco [FOTO]. Policlinico di Bari, inaugurata la biblioteca del reparto di Nefrologia: oltre 100 libri donati da “Un panda sulla luna” #bari #attualità #policlinico #nefrologia #biblioteca - facebook.com facebook