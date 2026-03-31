L' agricoltura traina la crescita nel Ravennate | nel 2025 generati 640 milioni ed export oltre il 21 per cento

Nel 2025, l'agricoltura ha rappresentato un settore chiave per le tre province romagnole, con un valore di produzione di circa 640 milioni di euro e un export superiore al 21 per cento. I Rapporti sull’economia delle Camere di Commercio della Romagna e Ravenna-Ferrara evidenziano un aumento di occupazione e attività produttive nel settore, contribuendo significativamente alla crescita economica locale.

Anche l'occupazione, dopo la flessione degli anni precedenti, è risalita nel 2025 a 13.706 addetti, rappresentando l’8,5% della forza lavoro provinciale Quello fotografato dai Rapporti sull’economia delle Camere di Commercio della Romagna e Ravenna-Ferrara è un quadro che racconta delle tre province romagnole come territori in cui nel 2025 sono volate occupazione e produzione. A fare da motore è stata l'agricoltura vero cuore pulsante dell’economia, che lo scorso anno ha consentito di raggiungere risultati ben al di sopra delle medie regionali e nazionali. Sui numeri interviene Roberto Cangini, segretario generale della Fai Cisl Romagna, con una posizione netta: “Questa solidità economica deve diventare la base per un rilancio della qualità del lavoro. 🔗 Leggi su Ravennatoday.it

Articoli correlati

Italia, export in crescita del 3,3% nel 2025: farmaceutico traina e nuovi mercati premiano la resilienza delle imprese.L'Italia ha concluso il 2025 con un aumento del 3,3% delle esportazioni, raggiungendo un saldo commerciale di 50,746 miliardi di euro.

Leggi anche: Export, Arezzo vola nel 2025: oltre 18,5 miliardi di euro e crescita del 19%

Aggiornamenti e contenuti dedicati su L'agricoltura traina la crescita nel...

L'agricoltura traina la crescita nel Ravennate: nel 2025 generati 640 milioni ed export oltre il 21 per centoAnche l'occupazione, dopo la flessione degli anni precedenti, è risalita nel 2025 a 13.706 addetti, rappresentando l’8,5% della forza lavoro provinciale ... ravennatoday.it

L’economia ravennate resiste. Tiene l’industria manifatturiera. Il valore aggiunto crescerà dello 0,9%La Camera di Commercio: trend positivo dell’edilizia ed export in ripresa. Palli: Le imprese non mollano ... msn.com