Schianto fra due auto fra viale Villetta e viale Milazzo | sette feriti al Maggiore

Nella serata di ieri, si è verificato uno scontro tra due veicoli all'incrocio tra viale Villetta e viale Milazzo, causando il ferimento di sette persone. L'incidente è avvenuto intorno alle ore 23, coinvolgendo due automobili in un punto di traffico cittadino. Sul posto sono intervenuti i mezzi di soccorso e le forze dell'ordine per gestire la situazione e avviare le indagini.

Un brutto incidente si è verificato ieri sera all'incrocio fra viale della Villetta e viale Milazzo. Erano circa le 23 quando due auto si sono scontrate. Il bilancio è stato pesante: sette feriti in tutto, tutti trasportati al Maggiore. Due di loro hanno riportato traumi di media gravità. Gli altri cinque se la sono cavata con ferite più lievi. Il più giovane ha 17 anni, il più grande 63. Le cause del sinistro sono in corso di accertamento. Sul posto le ambulanze del 118.

