Corea del Nord | intelligence Kim Jong-un prepara la figlia Kim Ju-ae alla successione Stabilità regionale a rischio?
La Corea del Nord si muove rapidamente per preparare Kim Ju-ae a prendere il potere. L’intelligence sudcoreana ha rilevato movimenti che indicano come il regime voglia rafforzare la posizione della figlia di Kim Jong-un, alimentando i dubbi sulla stabilità della regione. La questione della successione si fa sempre più concreta, e la porta a possibili conseguenze imprevedibili.
Kim Ju-ae, l’erede designata? L’intelligence sudcoreana vede la Corea del Nord preparare la figlia di Kim Jong-un alla successione. Pyongyang – Un cambio di guardia potrebbe essere all’orizzonte nella Corea del Nord, con Kim Ju-ae, la figlia del leader Kim Jong-un, potenzialmente designata come sua erede. L’analisi proviene dall’intelligence sudcoreana, che monitora da vicino l’evoluzione della situazione politica a Pyongyang, e si basa su una crescente presenza della giovane Kim in occasioni ufficiali sempre più importanti. La decisione, se confermata, rappresenterebbe una svolta storica per il Paese e solleverebbe interrogativi sulla stabilità regionale.🔗 Leggi su Ameve.eu
