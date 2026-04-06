Dopo le recenti tragedie che hanno coinvolto migranti, un rappresentante politico ha denunciato le politiche europee come disumane e ha chiesto maggiore dignità per le vittime. In occasione di una visita al Cimitero dei Migranti di Tarsia, ha commentato gli eventi e rivolto nuove accuse all’Europa, evidenziando come le azioni adottate non siano sufficienti a prevenire le morti in mare. La questione delle politiche migratorie continua a suscitare forti reazioni pubbliche.

Pasqua al Cimitero dei Migranti di Tarsia e nuovo atto di accusa contro l’Europa. Dopo le tre tragedie avvenute al largo di Lampedusa, nel Mare Egeo e davanti alle coste della Libia, costate la vita a oltre cento migranti tra morti e dispersi, il leader del Movimento Diritti Civili, Franco Corbelli, ha espresso cordoglio e rilanciato l’impegno per completare la grande opera umanitaria in costruzione in Calabria. “Politiche disumane, l’Ue si assuma le responsabilità” Nel giorno di Pasqua Corbelli si è recato nel sito del memoriale e, in un video pubblicato su Facebook, ha rivolto un duro j’accuse all’ Unione Europea e ai governi dei Paesi membri, chiamandoli alle proprie responsabilità per «i disumani provvedimenti e le strette crudeli contro i migranti», ritenuti inefficaci nel prevenire le tragedie in mare. 🔗 Leggi su Feedpress.me

© Feedpress.me - Corbelli accusa dopo le stragi di migranti: “Politiche disumane, serve dignità per i morti”

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