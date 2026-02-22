Migranti morti in mare l' anatema del vescovo di Palermo | Colpa delle scelte disumane di Ue e Italia

Il vescovo di Palermo denuncia le morti di migranti in mare, attribuendole alle politiche disumane dell’Europa e dell’Italia. Secondo lui, le scelte politiche degli ultimi anni hanno favorito il tragico esito di naufragi e perdite di vite umane. Le acque del Mare Nostro sono ancora sconvolte da questa tragedia, che si ripete troppo spesso senza risposte concrete. La questione rimane aperta e senza soluzioni immediate.

"Le martoriate acque del Mare Nostro sono ancora scosse e scandalizzate dall'ennesima strage consumatasi nel più assoluto silenzio gridato da precise scelte politiche - di ieri e di oggi - colpevolmente dimentiche dei diritti inalienabili dell'essere umano, in violazione del diritto internazionale e delle convenzioni sul soccorso". L'arcivescovo di Palermo, Corrado Lorefice, è durissimo nel messaggio inviato a Mediterranea Saving Humans, nel giorno in cui nel porto di Trapani si commemorano le vittime dell'immigrazione, in particolare quelle registrate durante il ciclone Harry, un migliaio secondo le organizzazioni umanitarie. 🔗 Leggi su Palermotoday.it

Naufragio di migranti nel Mediterraneo, oltre 50 morti in mare e un solo superstite gravissimoUn tragico naufragio nel Mediterraneo centrale ha causato la perdita di almeno 50 vite.

Migranti, Mediterranea: “Mille morti in mare per ciclone Harry”Da inizio stagione, più di mille migranti sono scomparsi in mare a causa del ciclone Harry.

Stanno riemergendo i corpi dei migranti morti in mare durante il ciclone HarrySecondo i dati diffusi dalla guardia costiera, a bordo delle imbarcazioni c’erano in totale circa 380 migranti, anche se alcune organizzazioni non governative avevano stimato che le persone disperse ... ilpost.it

In una spiaggia a est di Tripoli, in Libia, sono stati trovati i corpi di 5 migrantiIn una spiaggia a circa 70 chilomentri a est di Tripoli, la Libia, sono stati trovati i corpi di 5 migranti, portati lì dal mare. Lo ha raccontato la polizia locale parlando con Reuters. Non è chiaro ... ilpost.it

Per commemorare i migranti morti durante la traversata la barca del soccorso civile Safira, in servizio con Mediterranea Saving Humans, salperà per percorrere un tratto di mare - facebook.com facebook

