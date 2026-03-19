La Finlandia è il Paese più felice del mondo per il nono anno consecutivo 38esima l'Italia

La Finlandia si conferma il paese più felice del mondo nel 2026, mantenendo questa posizione per il nono anno consecutivo. L'Italia si trova al 38esimo posto nella classifica, mentre l'Afghanistan si colloca all'ultimo, in 147ª posizione. La classifica considera vari indicatori di benessere, senza coinvolgere analisi delle cause di queste posizioni.

La Finlandia è il Paese più felice del mondo del 2026. Al polo opposto c'è l'Afghanistan, che si conferma il più infelice, al 147esimo posto. 🔗 Leggi su Fanpage.it

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