Alimenti a rischio botulino i Nas sequestrano 300 confezioni di conserve irregolari

I carabinieri del NAS di Parma hanno sequestrato 300 confezioni di conserve irregolari durante un’ispezione igienico-sanitaria in un’azienda agricola di Modena. L’intervento fa parte di controlli mirati a verificare la conformità delle produzioni alimentari. Le conserve sono state sottoposte a sequestro per rischio di contaminazione da botulino. Nessun’altra informazione è stata comunicata sui procedimenti in corso.

I carabinieri del NAS di Parma hanno recentemente effettuato un’ispezione igienico-sanitaria presso una azienda agricola situata a Modena, nell’ambito delle attività di controllo finalizzate alla tutela della sicurezza alimentare.Nel corso della verifica, i militari hanno sequestrato. 🔗 Leggi su Parmatoday.it

I Nas di Parma sequestrano 300 kg di dolci irregolari e comminano multeI carabinieri del NAS di Parma hanno intensificato i controlli nei territori di Parma, Piacenza, Modena e Reggio Emilia, in concomitanza con...

Alimenti e carne scaduti e non tracciabili, i Nas sequestrano 27 chili di merceNella Bassa i Carabinieri hanno sequestrato 27 chili di tagli e preparati pronti per la vendita.

Temi più discussi: Microonde e microplastiche: l’inchiesta di Greenpeace sui cibi pronti; Parma, intossicazione da botulino: donna in rianimazione; Lattine nei supermercati vietate, Bassetti: Rischio tumori e problemi di fertilità; Più intossicazioni da salmonella colpa anche dei troppi antibiotici Gli esperti spiegano perché e come evitarle.

Conserve vegetali a rischio botulino: i Nas sequestrano 1.200 kg di alimenti nel BrindisinoMaxi-sequestro dei Carabinieri del N.A.S. di Taranto nell’ambito dei controlli sulla sicurezza alimentare, intensificati dopo i recenti casi di botulismo registrati in tutta Italia. Durante una ... lagazzettadelmezzogiorno.it

Rischio chimico negli alimenti: contaminanti e normativaRischio chimico negli alimenti: normativa europea, controlli e tutela della salute pubblica. Un approfondimento sulle sostanze chimiche ... microbiologiaitalia.it

Rischio aflatossine Possiamo proteggerci! Le aflatossine sono micotossine prodotte da muffe su alimenti (mais o in altre granaglie, legumi, semi oleosi) mal conservati. Sono classificate dallo IARC come cancerogeni certi per l'uomo (Gruppo 1). Mentre i nitriti - facebook.com facebook